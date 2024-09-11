Джейсон Эрлз – яркий пример актера, который прославился ролью подростка, будучи уже взрослым человеком. Наибольшую известность ему принесла роль Джексона Стюарта, старшего брата главной героини в популярном подростковом сериале «Ханна Монтана» на канале Disney.

Интересно, что когда Эрлз получил эту роль в 2006 году, ему было уже 29 лет. При этом его персонажу, Джексону, по сюжету было всего 16. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Джейсон убедительно сыграл подростка, чему способствовала его юношеская внешность и актерский талант.

Эрлз снимался в «Ханне Монтане»на протяжении всех четырех сезонов шоу с 2006 по 2011 год. Таким образом, к концу сериала актеру было уже 34 года.

Актеры, которые не любят свои популярные роли

Такая практика – не редкость в телевизионной и киноиндустрии. Взрослые актеры часто исполняют роли подростков из-за более профессионального подхода к работе, отсутствия ограничений по количеству съемочных часов (которые есть у несовершеннолетних актеров) и большего опыта.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.