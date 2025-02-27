В Голливуде полно историй о том, как одна неверная ставка или неудачное решение стоили актерам культовых ролей. Иногда причина проста – несовпадение графиков, а порой студии или режиссеры просто не видят в актере того, кого хотят видеть зрители.

Сегодня трудно представить кого-то, кроме Леонардо ДиКаприо в роли обаятельного Джека Доусона, но изначально на эту роль пробовался Мэттью МакКонахи. В 90-е он уже зарекомендовал себя как перспективный актер после фильмов «Время убивать» и «Подпольная империя». По словам МакКонахи, его прослушивание прошло настолько успешно, что он был уверен в получении роли. Однако режиссер Джеймс Кэмерон в итоге выбрал ДиКаприо, который смог передать больше юношеской уязвимости и романтического обаяния.

Звезда «Форсажа», выбравшая семью вместо Голливуда

После ошеломительного успеха сериала «Игра престолов» карьера Эмилии Кларк пошла в гору. Голливуд буквально завалил ее предложениями. Одним из них стала главная роль в экранизации бестселлера «50 оттенков серого». Режиссер фильма Сэм Тейлор-Джонсон рассматривала Кларк на роль Анастейши Стил. Однако актриса отказалась. Причина? Чрезмерное количество откровенных сцен, которые требовались от ее персонажа.