Роскошные наряды, в которых знаменитости появляются на красной дорожке «Оскара», – это уникальные платья, созданные специально для них. Чаще всего они выбираются из новых коллекций модных домов, а за несколько месяцев до церемонии стилисты получают десятки вариантов от дизайнеров.

Этот процесс – тщательно продуманная стратегия брендов, ведь выход звезды в платье определенного модного дома – это реклама, за которой стоят контракты и большие деньги.

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Знаменитости не всегда оставляют платья себе. Обычно их нужно вернуть в течение 48 часов после церемонии, а некоторые наряды затем попадают в аренду, где их может примерить любой желающий. Иногда стилисты делают отсылки к культовым образам прошлого, а редкие случаи, когда звезда покупает платье сама, становятся исключением.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.