Адам Сэндлер – это редкий случай в Голливуде, когда успех идет вопреки всем канонам индустрии. Его фильмы регулярно получают разгромные рецензии, критики обвиняют его в примитивном юморе, небрежности в сценариях и чрезмерной коммерциализации. В его коллекции антинаград – рекордное количество «Золотых малин», а сам актер почти всегда играет одного и того же персонажа: простого парня с детским восприятием мира.

Любой другой актер с таким послужным списком мог бы давно исчезнуть с радаров, но Сэндлер не просто остается востребованным – он делает это на своих условиях.

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Сам Сэндлер никогда не пытался соответствовать ожиданиям критиков. Он открыто говорит, что снимает кино для обычных людей, а не для взыскательных обозревателей. И, судя по многомиллионным сборам его фильмов, такая стратегия работает. Именно поэтому его называют феноменом Голливуда – он построил успешную карьеру не благодаря, а вопреки всем правилам индустрии.