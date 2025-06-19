Иногда актеры приходят на кастинг ради одной роли, а в итоге получают совсем другую – и становятся знаменитыми именно благодаря ей.

Так было с Аароном Полом: он пробовался на роль сына главного героя в сериале «Во все тяжкие», но получил образ Джесси Пинкмана. Этот персонаж стал ключевым в сюжете и принес актеру три премии «Эмми».

Похожая история случилась с Джеймсом Франко. Он хотел сыграть Питера Паркера в фильме Сэма Рэйми «Человек-паук», но в итоге сыграл Гарри Осборна – лучшего друга и врага супергероя.

Актеры, которые серьезно пострадали на съемках фильмов

Владимиру Машкову прочили главную роль в «Брате», но на экране появился Сергей Бодров – и стал символом целой эпохи. А Алиса Фрейндлих могла сыграть главную героиню «Москва слезам не верит», но в итоге роль исполнила Вера Алентова.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @faktovna.