Звезды Голливуда умеют удивлять не только ролями на экране. Некоторые из их поступков выходят далеко за рамки привычного поведения. Вот два случая, которые стали особенно обсуждаемыми.

Актриса Дакота Джонсон решила оригинально отомстить мужчине, разбившему сердце ее подруги. Она заказала ему по почте экскременты гориллы. Оказалось, в интернете действительно есть сервисы, где можно выбрать любой «вид» и объем. Джонсон не только не скрывает эту историю, но и с удовольствием рассказывает о ней в интервью.

Кто из сериала «Игра в кальмара» свободно говорит на русском

Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела», однажды захотел станцевать с пингвинами в Антарктике. Он обратился к Greenpeace с вопросом: сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы попасть в экспедицию? Ему назвали цифру – 200 тысяч. Через пять часов он уже набрал 350 тысяч, а позже действительно отправился в Антарктиду. Его танец с пингвинами быстро стал вирусным в соцсетях.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.