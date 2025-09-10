Мы живем во времена, когда кажется, что все вокруг спешат добиться успеха «здесь и сейчас». Но в истории кино хватает примеров того, как упорство и вера в себя способны изменить судьбу.

Морган Фримен прославился лишь к 50 годам – до этого его считали «слишком обычным» для экрана. Сильвестеру Сталлоне долго отказывали из-за внешности, а когда он написал сценарий «Рокки», студии хотели снять фильм без него в главной роли. Но он настоял и получил культовую роль.

Актеры, чья реальная судьба трагически совпала с судьбой их героев

Джоди Фостер начинала карьеру с имиджем «пухлого ребенка», из-за чего ее долго не воспринимали всерьез. В итоге именно она стала первой актрисой, получившей два «Оскара» до 30 лет.

Эти истории напоминают: успех приходит не сразу, но никогда не поздно поверить в себя и продолжать идти вперед. Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.