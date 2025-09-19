Самый молодой победитель «Эмми»: кто такой Оуэн Купер

Оуэн Купер стал самым молодым обладателем премии «Эмми» в истории – в 15 лет он получил награду за главную роль в британском мини-сериале «Переходный возраст». Это его актерский дебют: до участия в проекте у Купера не было ни одного профессионального проекта.

На роль в сериале претендовали более 500 подростков, но именно Оуэн оказался тем самым – способным сыграть сложную, эмоционально насыщенную роль в формате длинных, непрерывных дублей. Для большинства актеров такая задача – настоящий стресс, но Купер справился и превратил дебют в настоящую победу.

Сериал уже называют одной из самых эмоционально точных историй взросления последних лет. И его главный герой – это юный актер, которому удалось заявить о себе на весь мир.

