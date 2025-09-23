Риз Уизерспун – одна из самых узнаваемых актрис Голливуда. Звезда фильмов «Блондинка в законе» и «Переступить черту», лауреат премии «Оскар» и продюсер, которая в последние годы все чаще оказывается за кадром, чем перед камерой. Но кроме актерской карьеры, она построила и впечатляющий медиа-бизнес.

В 2017 году актриса Риз Уизерспун запустила книжный клуб. Со стороны это казалось просто милым хобби для фанатов. Но на деле оказался продуманный проект. Каждая книга, выбранная Риз, моментально взлетает в продажах, а ее аудитория – это миллионы активных читателей, готовых обсуждать, рекомендовать и ждать экранизаций.

У актрисы есть четкая стратегия. Она раскручивает книгу в своем читательском клубе, и пока та находится на пике популярности, она выкупает права на экранизацию. В своих проектах актриса выступает в роли продюсера. В список ее реализованных проектов входят сериалы «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары» и «Большая маленькая ложь».

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @fame_whisper.