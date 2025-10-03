Актеры, которые едва не погибли на съемках: видео
Впечатляющие трюки и драки в кино нередко вызывают восторг у зрителей. Но за кадром они могут оборачиваться серьезными травмами, и даже реальной угрозой жизни. Некоторые сцены в кино оказываются куда опаснее, чем кажется.
Сильвестр Сталлоне на съемках «Рокки 4» настоял, чтобы Дольф Лундгрен ударил его по-настоящему. После нокаута актера экстренно госпитализировали.
Во время «Неудержимых 3» Джейсон Стэйтем на полной скорости вел грузовик, когда у машины отказали тормоза. Актеру удалось выпрыгнуть буквально за секунды до падения автомобиля в море. А Джеки Чан за свою карьеру получил столько травм, что его не страхует ни одна компания в мире – в каждом фильме он рисковал своим здоровьем.