Впечатляющие трюки и драки в кино нередко вызывают восторг у зрителей. Но за кадром они могут оборачиваться серьезными травмами, и даже реальной угрозой жизни. Некоторые сцены в кино оказываются куда опаснее, чем кажется.

Сильвестр Сталлоне на съемках «Рокки 4» настоял, чтобы Дольф Лундгрен ударил его по-настоящему. После нокаута актера экстренно госпитализировали.

Актер, ставший заложником одной роли

Во время «Неудержимых 3» Джейсон Стэйтем на полной скорости вел грузовик, когда у машины отказали тормоза. Актеру удалось выпрыгнуть буквально за секунды до падения автомобиля в море. А Джеки Чан за свою карьеру получил столько травм, что его не страхует ни одна компания в мире – в каждом фильме он рисковал своим здоровьем.