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Тест: в каком сериале вам место?
Рамблер
29 ноября 2017
Комментарии
Фото: Кадр из сериала "Наша Russia"
Зачастую мы узнаем себя в героях тех или иных ситкомов. А иногда всю жизнь можно описать, сравнив с определенным шоу. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, каким сериалом можно описать вашу жизнь?
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