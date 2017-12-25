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Тест: миф или свадебная реальность?
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Тест: миф или свадебная реальность? 

Рамблер 25 декабря 2017
Фото: Кадр из фильма "Праздничный переполох"
1 января в кино выходит отличная комедия "Праздничный переполох" от режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано, которые хорошо известны нам благодаря фильму "1+1".
По сюжету фильма организатор праздничных мероприятий Макс должен провести свадьбу в замке XVII века. Под его контролем все — банкет, фотограф, повара и официанты, казалось бы, что может пойти не так? Но как известно, если что-то может случиться — оно обязательно случается.
И хотя все забавные ситуации в фильме "Праздничный переполох" были выдуманы сценаристами, в жизни тоже случается много чего интересного. Предлагаем вам пройти тест и разобраться, где выдумки, а где настоящие свадебные традиции.
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