Тест: как хорошо вы помните «О чем говорят мужчины»

Фото: Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"

Первую часть зрители увидели в 2010 году, и следом за ней, в 2011 году, вышла вторая. Обе ленты стали невероятно популярны и по праву заслужили любовь зрителей.

Цитаты из фильма "пошли в народ". Признаемся честно, они действительно очень смешные и жизненные.

Например, о том, что ничего в жизни не меняется:

Раньше мне родители что-то запрещали, сейчас — жена. Когда я уже повзрослею?

Или знаменитая цитата об особенностях ценообразования и нашего восприятия этой печальной ситуации:

«А гренка в нашем ресторане называется croûton. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, но гренка не может стоить 8 долларов, а croûton — может». А дальше ты начинаешь искать хоть какой-то вкус, отличающий этот крутон от гренки. И находишь!

Но, конечно, это еще не все цитаты. А сколько фраз из фильма, ставших уже крылатыми, помните вы?

Предлагаем вам пройти тест и узнать, хорошо ли вы помните, о чем говорили герои популярной комедии.