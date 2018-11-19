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Тест: как хорошо вы помните «О чем говорят мужчины»
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Тест: как хорошо вы помните «О чем говорят мужчины» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"
Первую часть зрители увидели в 2010 году, и следом за ней, в 2011 году, вышла вторая. Обе ленты стали невероятно популярны и по праву заслужили любовь зрителей.
Цитаты из фильма "пошли в народ". Признаемся честно, они действительно очень смешные и жизненные.
Например, о том, что ничего в жизни не меняется:
Раньше мне родители что-то запрещали, сейчас — жена. Когда я уже повзрослею?
Или знаменитая цитата об особенностях ценообразования и нашего восприятия этой печальной ситуации:
«А гренка в нашем ресторане называется croûton. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, но гренка не может стоить 8 долларов, а croûton — может». А дальше ты начинаешь искать хоть какой-то вкус, отличающий этот крутон от гренки. И находишь!
Но, конечно, это еще не все цитаты. А сколько фраз из фильма, ставших уже крылатыми, помните вы?
Предлагаем вам пройти тест и узнать, хорошо ли вы помните, о чем говорили герои популярной комедии.
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