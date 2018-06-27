Тест: помните ли вы фильм «Афоня»

В 1975 году в прокат вышел фильм "Афоня" режиссера Георгия Данелии . Картину посмотрело более 60 млн зрителей. А в 1976 году фильм получил специальный приз на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе.

По изначальному сценарию финал фильма был довольно мрачным, однако Данелия не смог снять заключительные сцены в пессимистичном ключе и дал герою надежду. К нему приехала Катя, которая, по задумке режиссера, являлась лучиком света в этом темном царстве. Кстати, на съемки у Евгении Симоновой , исполнившей роль Катюши, было всего три дня, она была занята на съемках другого фильма в Башкирии, но ее чудом отпустили к Данелии, в Ярославль.

Фильм стал классикой, а реплики героев разобрали на цитаты. А вы сможете вспомнить слова любимых персонажей? Пройдите наш тест и проверьте себя.