Родственники или однофамильцы: различаете ли вы актеров

В нашем кинематографе немало звездных актерских кланов, представители которых стали гордостью экрана и сцены. С другой стороны, немало артистов не являются родственниками, хотя и носят одну фамилию.

При этом, зрители частенько путают однофамильцев и родственников, приписывая некоторым актерам семейные отношения. А если учесть и тот факт, что некоторые артисты известны под псевдонимами, то зрители запутываются окончательно.