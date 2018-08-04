Тест про кино: так было на самом деле или нет?

В этом тесте будут вопросы не о сюжетах популярных голливудских фильмов, а о про процессе съемок и о слухах, которые сопровождали выход лент. Необязательно быть киноманом, чтобы знать эти самые слухи, потому что громкие картины обязательно сопровождают какие-нибудь провокационные истории. Часто именно они обеспечивают чуть ли не половину кассовых сборов.

Разве зрителю не станет интереснее посмотреть фильм, если он будет знать, что во время съемок у главных героев случился бурный роман, скрывать который было просто невозможно?! "Он оставил жену ради нее…", "Их постоянно видели целующимися, но на людях они старались сдерживаться…" или, наоборот, "Они играли влюбленных, но на самом деле не переносили друг друга…" — вот такие истории мы читаем в желтой прессе перед выходом фильма в прокат.

В общем, если вы — фанат кино, вы точно справитесь с этим тестом. Если же нет, рекомендуем все равно попробовать свои силы, а заодно узнаете много нового об известных голливудских картинах. Удачи!