Ещё
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки 

Рамблер 1 августа 2018
Режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов, приглашая на роль разведчика Бородина в детектив «Тегеран-43» актёра Игоря Костолевского, сильно сомневались. Костолевский имел амплуа красавца, а им требовался настоящий супермен. Но когда Алов и Наумов поближе познакомились с артистом, то поняли, что он — идеальный кандидат. Однако когда Костолевский уже вжился в роль, то съёмки чуть было не сорвались. Дело в том, что перед началом работы Игорь Матвеевич отправился в отпуск, где сильно поправился. Режиссёры ужаснулись, увидев его пухлые щёки, которые никак не вписывались в облик советского разведчика, и обязали немедленно похудеть, поэтому актёр за неделю сбросил 10 кг. Зато во время съёмок никакие особые диеты ему не понадобились: лента была наполнена трюками, многие из которых Костолевскому пришлось выполнять самостоятельно, это и помогало артисту поддерживать физическую форму. Кроме того, у Костолевского и его партнерши Натальи Белохвостиковой был сложный возрастной грим. Его наносили ежедневно, процесс занимал около пяти часов, и всё это время артистам нельзя было ни есть, ни пить, чтобы грим не испортился.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение