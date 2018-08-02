От Винни Пуха до триллера: новинки этой недели

"Между рядами"

Кроткая и очень нежная драма Томаса Штубера "Между рядами" о работниках одного из супермаркетов на задворках бывшей ГДР, премьера которой прошла на Берлинском кинофестивале. И хоть картина не получила ни одного из "медведей", многие критики выразили мнение, что именно ей нужно было отдать главный приз. Единственным конкурентом Штуберу, как отметили рецензенты, был "Довлатов" Алексея Германа-младшего.

Штубер экранизировал одноименную новеллу Клеменса Мейера. По сюжету, Кристиан ( Франц Роговский ) устраивается работать в огромный молл. Бруно ( Петер Курт ) из отдела напитков берет Кристиана под свое крыло, посвящая новичка в тонкости ретейла. Каждый день Кристиан открывает для себя новый мир бесконечных стеллажей, наслаждается эпическим покоем торгового склада и влюбляется в Мэрион с отдела сладостей, которую сыграла звезда "Тони Эрдманна" Сандра Хюллер

"Лирический портрет эмоционально забитых неудачников, которые разделяют друг с другом бездушную рабочую атмосферу в современной Восточной Германии. "Между рядами" полон нежного наблюдения и гуманного сочувствия к его забытым всеми героям", — отметил Стивен Далтон.

"Кристофер Робин"

В новом фильме студии Disney повзрослевший Кристофер Робин, герой знаменитой книги Алана Милна , совсем забыл про своего старого друга медвежонка Винни и погрузился в рутину повседневной жизни. Однако Пух сам находит его. Вместе им предстоит вернуться в Большой лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

Режиссером выступил Марк Форстер , снявший такие картины, как "Волшебная страна" и "Война Z". Медвежонка Винни озвучил Джим Каммингс.

"Жаркие летние ночи"

Новый фильм со звездой "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе с очень похожими входными данными: тоже лето и тоже любовь, но с криминальным окрасом. Что примечательно, фильм был снят до картины Луки Гуаданьино , но выходит на экраны только сейчас, и это создателям только на руку.

По сюжету, мама подростка Дэниела отправляет того в ссылку к тете на лето на курортный полуостров Кейп-Код. Там он умудряется познакомиться с местной звездой и по совместительству наркодиллером Хантером Строберри, с которым он заводит дружбу, а затем и совместный бизнес, а также влюбиться в его сестру МакКейлу. Сценарий фильма несколько лет находился в черном списке, пока его автору Элайдже Байнуму не предложили снять картину самому.

По мнению западных критиков, дебют удался Байнуму не совсем. "Жаркие летние ночи" приятен для глаз и вдохновлен великими фильмами, но его сильные стороны, включая харизматичный и молодой актерский состав, часто перевешивают недостатки невнятного сюжета", — подчеркивается на сайте.

«Кодекс Готти»

Гангстерская история об одном из самых известных мафиози ХХ века — Джоне Готти , который с помощью яркого стиля, личного обаяния и тотальной жестокости прошел путь до вершин преступного мира и возглавил могущественную семью Гамбино. СМИ называли Джона Готти "Тефлоновым Доном", так как он раз за разом ускользал от ФБР . Его жизнь не затихает ни на миг: трагедии в семье перекликаются с многочисленными судебными процессами и тюремным заключением. Сыграл знаменитого гангстера Джон Траволта, а режиссером выступил Кевин Конноли.

Первая экранизация жизни Готти оказалась провальной. Западные критики жестко прошлись по создателям картины и не оставили ни одного положительного отзыва. "Фильм выглядит ужасно на протяжении всего действия. Вы никогда не забываете, что смотрите на Джона Траволту, который играет Джона Готти", — замечает рецензент Кристи Лемир. Критик Джонни Олексински в свою очередь совсем не постеснялся в выражениях: "Я лучше проснусь рядом с отрезанной лошадиной головой, чем снова посмотрю "Готти".

"Опасная игра Слоун"

Джессика Честейн не изменяет себе и вслед за говорливой воротилой игорного бизнеса играет самого востребованного и рискового лоббиста политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой. Честейн за игру в этом фильме уже успела получить номинацию на "Золотой глобус", но в России он выходит только сейчас. Снял картину режиссер оскароносного "Влюбленного Шекспира" Джон Мэдден . Также роли в фильме исполнили Марк Стронг , Эллисон Пилл, Майкл Стулбарг

Критики поставили фильму 6,5 балла из 10, отметив, что фильм в основном держится на игре Джессики Честейн, которая сама ведет весь сюжет и нивелирует его недостатки.

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«Судная ночь. Начало»

Четвертая часть фильма ужасов про идеальный мир без преступности, безработицы и войн, который погружается в абсолютную анархию всего на одну ночь в году. На этот раз создатели решили рассказать, с чего все начиналось. Режиссером выступил Герард МакМюррей, а в главных ролях снялись И'лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис , Джеван Уэйд, Лорен Луна Велес, Мариса Томей

Критики не впечатлились приквелом франшизы и поставили фильму всего 5,3 балла из 10. "К сожалению, несмотря на сильное начало и развлекательные моменты, "Судная ночь. Начало" слишком неповоротлив, затянут и сталкивается с логическими проблемами, которые не позволяют картине достичь своей цели", — отмечает критик Кари Дарлинг.