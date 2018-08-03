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Кто спас «Покровские ворота»
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Кто спас «Покровские ворота» 

Рамблер 3 августа 2018
Михаил Козаков, собиравшийся снимать комедию «Покровские ворота», видел в роли тётушки Костика Алисы Витальевны только мхатовскую легенду — актрису Софью Пилявскую. Обычно она отказывала режиссёрам, приглашающим её в кино, но, прочитав сценарий Леонида Зорина, согласилась. Счастливый Козаков заверил актрису, что съёмки вот-вот начнутся, однако сюжет не удовлетворил киночиновников. Козакову пришлось несколько раз скорректировать сценарий, но начало съёмок всё равно бесконечно откладывалось. Когда прошёл год, а работа так и не началась, Софья Пилявская позвонила на Мосфильм, после чего фильм сразу же запустили в производство. Кстати, сценарий Леонид Зорин написал, используя факты собственной жизни, и у всех персонажей «Покровских ворот» были прототипы. Единственной выдуманной героиней была только тётушка, но уже после просмотра картины Зорин, восхищённый элегантностью и красотой Пилявской, высказал сожаление, что в его молодости не было такой эффектной тёти. Сама Софья Станиславовна спасла ленту ещё раз. Когда фильм бал готов, киноначальство увидело там антисоветчину, а тогдашний министр Гостелерадио Сергей Лапин обозвал «Покровские ворота» гадостью. И только после вмешательства Пилявской ленте дали ход.
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