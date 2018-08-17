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Советский детектив вдохновил преступника
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Советский детектив вдохновил преступника 

Рамблер 17 августа 2018
В 1987 году на советском телевидении показали многосерийный детектив «Визит к минотавру», который был снят по одноимённому роману братьев Вайнеров.
Сами Вайнеры позаимствовали сюжет из жизни: в 1968 году ограбили квартиру выдающегося советского скрипача Давида Ойстраха. Кражу совершил рецидивист, который специализировался на антиквариате, но коллекцию скрипок он не тронул. Зато в фильме целью преступников была именно скрипка средневекового мастера Страдивари.
Драгоценный инструмент привозил на площадку сопровождающий эксперт, а съёмочной группе её выдавали под материальную ответственность. Участник съёмок относились к скрипке с почтением, но старались не прикасаться к ней лишний раз. Музыкант, который исполнял на инструменте музыку для детектива, мыл руки и даже снимал обувь, перед тем как взять скрипку. Спустя десять лет эта «героиня фильма» стала жертвой преступления.
Инструмент Страдивари хранился в Музее музыки имени Глинки, оттуда её и похитил вор. Страховая стоимость скрипки составляла миллион долларов! Но следователи отлично сработали и нашли драгоценность в заброшенном доме преступника. А на суде похититель признался, что на преступление его вдохновила история, рассказанная в «Визите к Минотавру».
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