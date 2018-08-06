Самые реалистичные фильмы о войне

Войны вдохновляют кинематографистов, но некоторые сценаристы и режиссёры серьёзно перегибают палку. В их творениях атаки и наступления выглядят чересчур романтично или чрезмерно эмоционально, так что ветераны при просмотре ленты приходят в бешенство от искажения фактов. Но в этих картинах война изображена без прикрас.

1. «Спасти рядового Райана», 1998. Сама история — выдуманная от начала и до конца, но начальные эпизоды фильма заслуживают внимания. Режиссёр Стивен Спилберг показал высадку союзных войск в Нормандии так достоверно, что зрители были впечатлены непривычной для киношников правдивостью.

2. «Морпехи», 2005. Картина снята по автобиографической книге Энтони Суоффорда, который принимал участие в войне в Персидском заливе. Ветераны боевых действие после премьеры отметили, что создателям фильма настолько хорошо удалось передать даже самые мелкие детали солдатского быта, что казалось, будто режиссёр Сэм Мендес сам был на войне.

3. «Сталинград», 1993. Эта лента была снята в Германии и показала взгляд нового поколения жителей страны на то, что происходило полвека назад. Именно потому, что история рассказана проигравшими, она выглядит правдиво. Немецкие кинематографисты без приукрашивания показали, как советские войска победили нацистов, и это выглядело беспощадно-объективно.