Ещё
Образ разлучницы в российских фильмах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Образ разлучницы в российских фильмах 

Teleprogramma.pro 7 августа 2018
Любовный треугольник, измена, уход мужа из семьи к роковой красотке — вот одни из самых популярных тем в голливудских фильмах. А как образ роковой разлучницы создавали в отечественном кино?

Анна Сергеевна, «Брильянтовая рука», 1968

Встреча Горбункова с Анной Сергеевной в гостинице — одна из самых известных сцен советского кино. Главное в образе томной соблазнительницы, которую сыграла Светлана Светличная — это платиновые волосы, короткий халатик, яркий макияж и призывные танцы.
Кадр из фильма «Брильянтовая рука».
В комедии такой карикатурный образ смотрится очень кстати.

Тоня Глечикова, «Дело было в Пенькове», 1957

Тоня Глечикова (Майя Менглет), попав в колхоз, меняет жизнь всех его обитателей. Искра, промелькнувшая между ней и женатым трактористом Матвеем, порождает множество слухов.
Кадр из фильма «Дело было в Пенькове»
Образ Тони типичный для советского кино — это умная и деятельная, положительная девушка, а «разлучницей» она становится из-за людской молвы.

Оля, «Прости», 1986

Роль разлучницы в мелодраме «Прости» исполнила актриса Татьяна Михайлова. С ней изменяет жене Марии в исполнении Натальи Андрейченко муж.
Кадр из фильма «Прости»
Самым сильным ударом для главной героини стало то, что любовница мужа — молодая и красивая девушка.

Ольга Николаевна, «Личное дело судьи Ивановой», 1986

Благополучная жизнь судьи Ивановой рушится, когда узнает, что муж изменяет ей с учительницей музыки Ольгой Николаевной. Эту роль исполнила Марина Зудина.
Кадр из фильма «Личное дело судьи Ивановой»
Главной характеристикой разлучницы вновь является молодой возраст.

Тася, «А спать с чужой женой, хорошо?!», 1992

В девяностые образ разлучницы менялся вместе со страной. Героиней новой России стала наивная детдомовская девушка, назвать которую «роковой» никак нельзя. Ее образ в фильме скорее положительный.
Кадр из фильма «А спать с чужой женой, хорошо?!»
Роль жены исполнила Елена Проклова, а роль разлучницы — Ольга Машная.

Ирина, «Любит не любит», 2014

В этом фильме роль роковой разлучницы исполнила Светлана Ходченкова. Известная журналистка Ирина, взбалмошная, но умная и уверенная в себе, вносит хаос в жизнь Леши, который собирался жениться на своей девушке Алене.
Кадр из фильма «Любит не любит»
Образ разлучницы в этом фильме — это символ новых впечатлений и яркой, полной авантюризма жизни.
Teleprogramma.pro: последние новости
Роковой поход к могиле и другие мистические совпадения в фильме «В бой идут одни «старики» Елена Проклова: личная жизнь, знаменитые мужчины и закон бумеранга Хлое Морец появилась на Венецианском кинофестивале в наряде, который состарил ее на два десятка лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение