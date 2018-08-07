Образ разлучницы в российских фильмах

Любовный треугольник, измена, уход мужа из семьи к роковой красотке — вот одни из самых популярных тем в голливудских фильмах. А как образ роковой разлучницы создавали в отечественном кино?

Анна Сергеевна, «Брильянтовая рука», 1968

Встреча Горбункова с Анной Сергеевной в гостинице — одна из самых известных сцен советского кино. Главное в образе томной соблазнительницы, которую сыграла Светлана Светличная — это платиновые волосы, короткий халатик, яркий макияж и призывные танцы.

Кадр из фильма «Брильянтовая рука».

В комедии такой карикатурный образ смотрится очень кстати.

Тоня Глечикова, «Дело было в Пенькове», 1957

Тоня Глечикова ( Майя Менглет ), попав в колхоз, меняет жизнь всех его обитателей. Искра, промелькнувшая между ней и женатым трактористом Матвеем, порождает множество слухов.

Кадр из фильма «Дело было в Пенькове»

Образ Тони типичный для советского кино — это умная и деятельная, положительная девушка, а «разлучницей» она становится из-за людской молвы.

Оля, «Прости», 1986

Кадр из фильма «Прости»

Самым сильным ударом для главной героини стало то, что любовница мужа — молодая и красивая девушка.

Ольга Николаевна, «Личное дело судьи Ивановой», 1986

Благополучная жизнь судьи Ивановой рушится, когда узнает, что муж изменяет ей с учительницей музыки Ольгой Николаевной. Эту роль исполнила Марина Зудина

Кадр из фильма «Личное дело судьи Ивановой»

Главной характеристикой разлучницы вновь является молодой возраст.

Тася, «А спать с чужой женой, хорошо?!», 1992

В девяностые образ разлучницы менялся вместе со страной. Героиней новой России стала наивная детдомовская девушка, назвать которую «роковой» никак нельзя. Ее образ в фильме скорее положительный.

Кадр из фильма «А спать с чужой женой, хорошо?!»

Ирина, «Любит не любит», 2014

В этом фильме роль роковой разлучницы исполнила Светлана Ходченкова . Известная журналистка Ирина, взбалмошная, но умная и уверенная в себе, вносит хаос в жизнь Леши, который собирался жениться на своей девушке Алене.

Кадр из фильма «Любит не любит»

Образ разлучницы в этом фильме — это символ новых впечатлений и яркой, полной авантюризма жизни.