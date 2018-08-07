Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице

Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о знаменитой троице

Трус, Балбес и Бывалый — яркий пример того, как антигерои благодаря своему обаянию влюбляют в себя миллионы зрителей.

Впервые троица появилась в фильмах «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики» в 1961-1962 годах в составе киноальманаха «Совершенно серьезно», где они предстали в образе браконьеров и людей, неравнодушных к алкоголю. В обоих случаях забавные истории о них закончились полным фиаско троицы.

Далее были фильмы «Дайте жалобную книгу» (1964 год), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Сказки русского леса» (1966), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Семь стариков и одна девушка» (1968), «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика» (1977) и «Комедия давно минувших дней» (1980).

Во всех фильмах три главных антигероя предстают в одном и том же образе. Трус — нервный и сентиментальный ипохондрик, который говорит высоким голосом, косит под интеллигента и все время боится простудиться. Балбес — оптимист и весельчак, большой любитель выпить. Он носит или шапку, или тюбетейку, а еще у него постоянно краснеет нос. Бывалый — крупный, сильный и уверенный в себе мужчина, лидер шайки. Он крайне немногословен.

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Кстати, с первого раза и без проб был утвержден только Вицин на роль Труса — Гайдай признавался, что видел в этом образе только его.

На роль Балбеса пробовался Сергей Филиппов , а еще в фильм подумывали пригласить Бориса Новикова . Но когда на пробы пришел Никулин, Гайдай сказал: «Ну, Балбеса искать не надо. Никулин — то, что нужно».

А вот Бывалым хотели взять Ивана Любезнова , но он не смог сниматься в фильме из-за плохой физической формы — ему было тяжело бегать от собаки. Из-за беготни отказался и Михаил Жаров , а Игорь Ильинский, которого рекомендовали в проект, оказался слишком занят. В итоге на роль взяли Евгения Моргунова — и это прекрасно!

После короткометражных комедий про пса Барбоса и самогонщиков Гайдай не хотел возвращаться к образам Труса, Балбеса и Бывалого. Но в 1963 году его уговорил сделать это Морис Слободской, сценарист фильма «Операция „Ы“», причем Гайдай сопротивлялся.

Гайдай не хотел использовать троицу и в фильме «Кавказская пленница», но тут на ее защиту снова встал Слободской, к которому подключился и сценарист Костюковский.

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Сценарно-редакционная комиссия подвергла проект жестокой критике, утверждая, что троица себя изжила и только утяжеляет фильм. Отказался от съемок и Никулин, который не хотел быть известным лишь как Балбес, но в итоге все было улажено, а Гайдай заставил Костюковского и Слободского поклясться, что знаменитая троица будет задействована в последний раз.

Кстати, рабочим названием комедии было «Шурик в горах» и предполагалось, что там будет две части. Первая про похищение невесты, а вторая — про поиски Шуриком снежного человека. Вторую часть одобрило мосфильмовское начальство, но идея была отвергнута Гайдаем.

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Несмотря на все сомнения, после фильма «Кавказская пленница» Гайдай получил кучу писем от зрителей с просьбами снимать троицу еще и еще. Но персонажи перестали существовать после ссоры режиссера с Моргуновым во время работы над этим фильмом. Отношения у них не заладились еще со съемок «Самогонщиков».

После этого троица появлялась на экранах лишь в эпизодических ролях у других режиссеров, чему был очень рад Никулин, встревоженный слишком частым повторением персонажей. И да, в последние годы жизни Гайдай все-таки помирился с Моргуновым, они остались добрыми друзьями.