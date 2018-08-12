Фильмы ужасов, которые напугали даже актеров

Создатели фильмов ужасов используют несметное количество приемов, чтобы напугать зрителя. Но иногда режиссеры идут еще дальше и, пытаясь вызвать у актеров неподдельные эмоции, шокируют всю съемочную группу. О нескольких подобных случаях мы вам сейчас расскажем.

"Чужой" (1979)

Помните сцену, в которой инопланетное существо вырывается из груди Кейна? Так вот, этот эпизод перепугал не только зрителей, но и актеров.

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Конечно, вся команда знала, что должно произойти, однако количество "крови" и свиные внутренности оказались милым сюрпризом. Некоторые актеры после съемки сцены отсиживались в своих гримерках. А все потому, что режиссер Ридли Скотт очень хотел снять сцену в один дубль и получить неподдельные эмоции в кадре. Надо признать, ему это удалось.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999)

Один из первых фильмов, снятых в жанре псевдодокументалистики, принес создателям невиданный успех. А самое приятное, что бюджет картины при этом составил всего 25 тысяч долларов.

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Несмотря на то, что съемки длились всего восемь дней, актера успели испугаться много раз. Большая часть фильма была импровизацией, актеры блуждали по лесу, в поисках записок с подсказками от съемочной группы. Вдобавок ко всем им каждый день сокращали количество выдаваемой еды, чтобы накалить обстановку и спровоцировать ссоры. Также актеров постоянно пугали, кидая в них камни, ломая ветки и издавая пугающие звуки. Радует, что все это было не зря.

«Изгоняющий дьявола» (1973)