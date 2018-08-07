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Том Круз может отправиться в космос в «Миссии»
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Том Круз может отправиться в космос в «Миссии» 

Рамблер 7 августа 2018
В интервью американскому изданию Collider знаменитый голливудский актер рассказал, что съемочная команда всерьез обсуждала возможность отправиться в космос. Кроме того, Круз заявил, что не исключает такой вариант развития сюжета в будущих сериях "Миссии".
Актер объяснил, что он готов отправиться в космос, однако только в том случае, если это будет логически вписываться в сюжет картины.
"Нас интересуют мотивации героя и сюжет фильма. Ведь нужно не просто снять крутые кадры, а представить осмысленное и обоснованное развитие персонажа и его истории", — поделился своими мыслями актер.
Том Круз известен тем, что многие трюки исполняет самостоятельно. Например, на съемках последней "Миссии" он сломал лодыжку, когда перепрыгивал с одной крыши на другую. Кроме того, он прыгал с парашютом 106 раз, чтобы снять одну из ключевых сцен длительностью всего несколько минут.
Напомним, что "Миссия невыполнима: Последствия" уже стартовала в прокате. Шестая по счету лента собрала за премьерную неделю больше 60-ти миллионов долларов, что является рекордным показателем за все существование серии.
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