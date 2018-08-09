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Ленты, опозорившие российское кино
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Ленты, опозорившие российское кино 

Рамблер 9 августа 2018
Российский кинематограф в последние годы стал радовать публику качественными картинами, которые интересно смотреть. Однако время от времени появляются низкопробные ленты с ужасающим сюжетом и удивительно слабой актёрской игрой. Например, эти фильмы мало кто досмотрел до конца хотя бы раз.
1. «Беременный», 2011. Главный герой фильма, которого играет Дмитрий Дюжев, оказался в «интересном» положении. Критики разнесли ленту, а публика восприняла её без энтузиазма: многие увидели в ней плагиат на американскую комедию 1994 года «Джуниор» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито.
2. «Гитлер капут!», 2008. В военной комедии про советского разведчика, работающего под прикрытием, снялись отечественные звёзды, но это не спасло её от разгромных отзывов. Ленту обвинили в цинизме, переходе морально-этических границ и отсутствии внятного сюжета.
3. «Кавказская пленница!», 2014. Картина чуть ли не покадрово копирует комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966 года и дополнена грубоватыми и неостроумными шутками. Новый вариант советской классики вызывал такой шквал критики, что создателям пришлось оправдываться за своё детище. Кроме того, лента стала провальной в прокате: при бюджете в 3 500 000 долларов она не собрала и 200 000.
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