Ленты, опозорившие российское кино

Российский кинематограф в последние годы стал радовать публику качественными картинами, которые интересно смотреть. Однако время от времени появляются низкопробные ленты с ужасающим сюжетом и удивительно слабой актёрской игрой. Например, эти фильмы мало кто досмотрел до конца хотя бы раз.

1. «Беременный», 2011. Главный герой фильма, которого играет Дмитрий Дюжев , оказался в «интересном» положении. Критики разнесли ленту, а публика восприняла её без энтузиазма: многие увидели в ней плагиат на американскую комедию 1994 года «Джуниор» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито.

2. «Гитлер капут!», 2008. В военной комедии про советского разведчика, работающего под прикрытием, снялись отечественные звёзды, но это не спасло её от разгромных отзывов. Ленту обвинили в цинизме, переходе морально-этических границ и отсутствии внятного сюжета.