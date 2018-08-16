Названа самая высокооплачиваемая актриса

Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. Список был опубликован на сайте журнала Forbes 16 августа.

За 12 месяцев 33-летняя актриса заработала 40,5 миллионов долларов. Ее доходы увеличились в четыре раза после участия в съемках фильма «Мстители 4», который выйдет на экраны в 2019 году.

На втором месте оказалась Анджелина Джоли , заработавшая 28 миллионов долларов за роль в фильме «Малифисента 2», премьера которого состоится в 2020 году. Тройку лидером замкнула Дженифер Энистон с доходом 19,5 миллионов долларов.