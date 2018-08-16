Баталов попал в операционную со съёмок фильма 

Алексей Баталов получил роль Бориса в советской драме «Летят журавли» благодаря Татьяне Самойловой, актёры очень органично выглядели в кадре. Именно Баталов подсказал Самойловой, какой грим лучше накладывать, чтобы сделать её глаза наиболее выразительными. Самому же актёру съёмки в культовом фильме о Великой Отечественной войне едва не стоили карьеры: Баталов неудачно упал на торчащие из воды ветки и сильно поранил лицо. Со съёмочной площадки будущий народный артист СССР попал в операционную. Баталову очень повезло: женщина-хирург, проводившая операцию, была влюблена в актёра и аккуратно на протяжении восьми часов зашивала его раны. Золотые руки врача сделали своё дело — лицо Алексея Баталова было спасено.