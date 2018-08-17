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Новая песня Шнурова станет саундтреком к фильму
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Новая песня Шнурова станет саундтреком к фильму 

Рамблер 17 августа 2018
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров записал новую песню. Она стала саундтреком к отечественному фильму "Гоголь. Страшная месть".
Композиция Шнурова называется "Страшная месть". В песне говорится о некоей возлюбленной, которую сравнивают с истинной "карманной вампиршей" и "ласковой дьяволицей".
Сама кинолента выйдет в прокат всего через пару недель — 30 августа 2018 года. Главные роли в фильме исполнили Олег Меньшиков, Александр Петров, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Юлия Франц и другие.
Прюдюссированием картины занималась кинокомпания "Среда". Ее основатель — известный телеведущий, актер и юморист Александр Цекало.
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