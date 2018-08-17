Новая песня Шнурова станет саундтреком к фильму

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров записал новую песню. Она стала саундтреком к отечественному фильму "Гоголь. Страшная месть".

Композиция Шнурова называется "Страшная месть". В песне говорится о некоей возлюбленной, которую сравнивают с истинной "карманной вампиршей" и "ласковой дьяволицей".