Новая песня Шнурова станет саундтреком к фильму 

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров записал новую песню. Она стала саундтреком к отечественному фильму "Гоголь. Страшная месть".
Композиция Шнурова называется "Страшная месть". В песне говорится о некоей возлюбленной, которую сравнивают с истинной "карманной вампиршей" и "ласковой дьяволицей".
Сама кинолента выйдет в прокат всего через пару недель — 30 августа 2018 года. Главные роли в фильме исполнили Олег Меньшиков, Александр Петров, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Юлия Франц и другие.
Прюдюссированием картины занималась кинокомпания "Среда". Ее основатель — известный телеведущий, актер и юморист Александр Цекало.