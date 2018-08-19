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Валюшкина дважды отказала маститому режиссёру
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Валюшкина дважды отказала маститому режиссёру 

Рамблер 19 августа 2018
Актриса Елена Валюшкина прославилась благодаря главной роли в комедии Марка Захарова «Формула любви». Но не все знают, что этой роли актриса могла бы лишиться по собственному желанию — Елена Валюшкина дважды отказала именитому режиссёру. Она была единственной студенткой на курсе, кому мэтр предложил играть на сцене «Ленкома», но актриса предпочла театр имени Моссовета. Поначалу Елена Валюшкина отказалась и от роли Марии Ивановны в фильме «Формула любви», сославшись на то, что очень устала и хотела бы отдохнуть на море. Такой поступок молодой артистки выглядел достаточно дерзко. Однако Валюшкину удалось переубедить, ведь подобные предложения актрисы получают нечасто. Стоит отметить, что её игра впечатлила не только маститого режиссёра, но и коллег по съёмочной площадке. Семён Фарада и Александр Абдулов, просмотрев все дубли первого эпизода с участием Елены Валюшкиной, уважительно пожали ей руку, заявив, что зачёт она сдала успешно.
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