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Триллеры про гангстеров, позаимствованные из жизни
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Триллеры про гангстеров, позаимствованные из жизни 

Рамблер 20 августа 2018
Фильмы про гангстеров всегда востребованы публикой. Хотя главные герои таких лент — преступники, порой кровавые и не знающие пощады, они время от времени демонстрируют редкую приверженность принципам. Да и шикарная жизнь, которую ведут бандиты, притягивает взгляды к экрану. Нередко создатели гангстерских картин используют сюжеты, основанные на реальных событиях.
1. «Чёрная месса» (2015). В основу этого криминального триллера положена жизнь Уайти Балджера, одного из самых жестоких преступников Америки, орудовавшего в Бостоне.
2. «Легенда» (2015). В картине показан криминальный мир Великобритании шестидесятых годов. Главные герои — реально существовавшие близнецы Реджи и Ронни Крэй, которые вместе поднимались из низов и сумели стать самыми влиятельными бандитами в Лондоне, но из-за очень разных характеров их пути начали расходиться.
3. «Гангстер» (2007). Сценарий лента создали по рассказам Фрэнка Лукаса, криминального авторитета и наркоторговца, который сумел монополизировать рынок наркотиков.
4. «Казино» (1995). В ленте показана подноготная работы казино и причастность к этому мафии. Прототипом главного героя Сэма Ротштейна стал организатор спортивных тотализаторов Фрэнка Розенталя.
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