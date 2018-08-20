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Ночную жизнь физрука вырезали из фильма
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Ночную жизнь физрука вырезали из фильма 

Рамблер 20 августа 2018
Режиссёр Элем Климов и артист Илья Рутберг вместе учились во ВГИКе, поэтому в свой первый фильм Климов пригласил товарища без раздумий. В комедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён!» Рутбергу досталась роль физрук, хотя актёр никогда не обладал спортивным телосложением. Зрители, которые смотрят ленту, обращают внимание на то, что физрук появляется в кадре вечно уставшим и невыспавшимся, но причины этого не вполне ясны. Дело в том, что изначально физрук был не просто организатором спортивных занятий, а творческой личностью: по ночам он запирался в своём сарайчике и создавал модернистские скульптуры. А ещё в его обиталище по ночам собирались пионеры и вели разговоры об искусстве и любви. Киночиновники не потерпели такого вольнодумства и потребовали, чтобы все эти сцены были вырезаны. Сам Илья Рутберг долго не мог понять, что же такого страшного было в уничтоженных эпизодах, но его коллега по фильму актёр Алексей Смирнов объяснил ему, что ЦК 7гникогда не смирится с тем, что чахлый физрук, к тому же подпольный художник-авангардист по ночам агитирует детей.
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