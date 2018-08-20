Тайны мультфильмов, которые не дадут вам уснуть

Наслаждаясь мультфильмами, мы редко задумываемся о глубинном смысле, который вкладывают в сказочные истории создатели. Между тем, за красочными кадрами нередко скрываются мрачные теории.

1. «Тайна Коко». В Мексике смерть человека — событие не трагическое, а радостное, ведь в понимании мексиканцев смерть символизирует переход человека на иной уровень. Именно поэтому праздник День усопших — это красочный карнавал с песнями и танцами. Между тем, главный герой, попадая в загробный мир, понимает, что он вовсе не прекрасен, а трагичен и наполнен человеческими трагедиями.

2. «Кунг-фу Панда». Зрители видят, что Панда По дал отпор главному злодею снежному брасу Тай Лунгу, после чего тот отправился в тюрьму. Однако в третьей части выяснилось, что захват, применённый По, перемещает противника в мир духов, а значит, По всё-таки убил героя.

3. «В поисках Немо». Эпизод, когда вредная девчонка Дарла расправилась с золотой рыбкой, длится всего несколько секунд, поэтому кажется, что он малозначителен. Между тем, погибшая рыбка была одним из членов аквариумного содружества и, возможно, была очень приятным персонажем. Не исключено, что, если бы не проделки Дарлы, эта золотая рыбка могла бы быть в числе главных героев мультика.