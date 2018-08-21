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Съёмки, закончившиеся смертями 

Рамблер 21 августа 2018
Настоящие артисты так отдаются профессии, что готовы умереть на сцене или на съёмочной площадке. Эти актёры скончались прямо во время съёмок и телешоу, заставив поклонников страдать.
1. Редд Фокс. Американский актёр прославился, играя в семидесятых годах сериале «Санфорд и сын». Коронным трюком его героя была имитация сердечного приступа, чтобы окончить неприятный разговор. В 1991 году Фокс вернулся на тв и на одной из репетиций упал. Сначала окружающие решили, что это очередная шутка, но оказалось, что у Редда настоящий сердечный приступ. Через несколько часов он умер в больнице в возрасте 68 лет.
2. Стив Ирвин. Австралийский ведущий получил прозвище «Охотник за крокодилами». Он принимал участие в опасных съёмках с дикими животными, чтобы рассказать зрителям о красоте и загадках окружающего мира. В 2006 году во время работы над фильмом о Большом Барьерном рифе Стив подвергся нападению ската. Мужчина получил смертельную дозу яды и скончался. Ирвину было 44 года.
3. Тайрон Пауэр стал звездой в тридцатых годах прошлого века: он был любимцем киношников, его обожали поклонники. В 1958 году Тайрон начал сниматься в ленте «Соломон и Шеба». Во время очередного дубля ему стало плохо, актёра отправили в больницу. По пути в госпиталь 44-летний Пауэр умер от сердечного приступа.
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