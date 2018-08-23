Мультики, которые Disney никому не покажет

Фильмы могут годами находиться в производстве и даже закрыться на любой стадии. Не являются исключениями и сказочные истории от студии Disney. Создание этих мультфильмов остановилось по разным причинам, и вряд ли публика их когда-нибудь увидит.

1. «Король эльфов». Студия запланировала снять мультфильм по фантастическому рассказу признанного американского автора Филиппа Дика и выпустить в 2012 году. Экранизации произведений Дика всегда приносили прибыль, среди них были истинные кинохиты: «Бегущий по лезвию», «Вспомнить всё», «Особое мнение». Позднее Disney удалил мультфильм «Король эльфов» из плана без объяснения причин.

2. «Жёлтая подводная лодка». Популярный анимационный фильм с таким же названием вышел в 1968 году и был основан на одной из известнейших песен группы The Beatles. В Disney задумали сделать ремейк, который должен был разработать Роберт Земекис . После чудовищного провала проекта Земекиса «Тайна Красной планеты» в 2011 году «Дисней» отказался и от «Жёлтой подводной лодки».