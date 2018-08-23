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Мультики, которые Disney никому не покажет
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Мультики, которые Disney никому не покажет 

Рамблер 23 августа 2018
Фильмы могут годами находиться в производстве и даже закрыться на любой стадии. Не являются исключениями и сказочные истории от студии Disney. Создание этих мультфильмов остановилось по разным причинам, и вряд ли публика их когда-нибудь увидит.
1. «Король эльфов». Студия запланировала снять мультфильм по фантастическому рассказу признанного американского автора Филиппа Дика и выпустить в 2012 году. Экранизации произведений Дика всегда приносили прибыль, среди них были истинные кинохиты: «Бегущий по лезвию», «Вспомнить всё», «Особое мнение». Позднее Disney удалил мультфильм «Король эльфов» из плана без объяснения причин.
2. «Жёлтая подводная лодка». Популярный анимационный фильм с таким же названием вышел в 1968 году и был основан на одной из известнейших песен группы The Beatles. В Disney задумали сделать ремейк, который должен был разработать Роберт Земекис. После чудовищного провала проекта Земекиса «Тайна Красной планеты» в 2011 году «Дисней» отказался и от «Жёлтой подводной лодки».
3. «Император и Соловей». Аниматоры часто обращаются к творчеству Ханса Кристиана Андерсена и экранизируют его сказки. Впервые речь об адаптации сказки Андерсена «Соловей» зашла ещё в сороковые годы. В 2003 году снова возникла идея перенести историю на экран под названием «Император и Соловой», но по какой-то причине проект заглох.
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