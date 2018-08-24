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Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью 

Рамблер 24 августа 2018
Еженедельно в кинопрокат выходит несколько новинок, и уследить за всеми очень сложно. Но есть среди них картины, которым действительно стоит уделить внимание.
1. «Мэнди». Лента должна обеспечить возвращение статуса суперзвезды актёру Николасу Кейджу, который в последние годы потерял популярность. Фильм повествует о мужчине, подругу которого похитили приверженцы религиозного культа, поэтому ему предстоит вступить в противостояние. Посмотревшие ленту отмечают, что игра Кейджа в нём впечатляет.
2. «Старик с пистолетом». Лента повествует о мошеннике, который большую часть жизни обворовывал банки. Несмотря на почтенный возраст, он сбегает из тюрьмы и принимается за своё. В картине появятся Кейси Аффлек, Сисси Спейсек и мегазвезда двадцатого века Роберт Редфорд. Кстати, 82-летний Редфорд объявил, что после «Старика с пистолетом» завершит кинокарьеру.
3. «Богемская рапсодия». Байопик о культовом рокере прошлого столетия Фредди Меркьюри добирался до зрителя целых восемь лет: сначала участников группы Queen не устроил актёр, приглашенный на роль Фредди, потом пришлось по их же просьбе переписывать сценарий. В конце концов фильм сняли, и теперь поклонникам предстоит оценить творение киношников.
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