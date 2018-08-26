Борис Невзоров натерпелся страху в кандалах 

Съёмки исторического многосерийного фильма «Россия молодая» проходили в сумбурной атмосфере, в один день могли сниматься сцены из первой, седьмой и девятой серии. В своём стремлении наиболее точно изобразить историческую эпоху режиссёр Илья Гурин не только тщательно подбирал декорации и костюмы, но и старался снимать фильм в аутентичной обстановке. Но помимо того, что костюмы героев и корабли были выполнены в точном соответствии с петровскими временами, некоторым актёрам довелось играть в нестандартных условиях. Так, актёра Бориса Невзорова, исполнившего роль кормщика Ивана Рябова, в одной из сцен поместили в кандалах в настоящую темницу — средневековый подвал, где пытали и убивали людей. Но самыми экстремальными для него оказались съёмки подвига кормщика: на площадке установили мощные авиадвигатели для создания бурного ветра, позже актёр вспоминал, что когда их включили, у него обгорели брови. Снимаясь в этом эпизоде, Борис Невзоров испытал неподдельный страх.