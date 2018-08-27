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Экранизации, которые сильно отличаются от книг
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Экранизации, которые сильно отличаются от книг 

Рамблер 27 августа 2018
Бестселлер, заслуживший любовь читателей и лестные отзывы критиков, непременно попадает в поле зрения киношников. Экранизация классической повести или нашумевшего романа — беспроигрышный ход, ведь у них априори есть фанаты. Именно поэтому создатели фильмов так любят переносит книги на экран. Хотя это не всегда выходит удачно.
1. «Я-легенда», 2007. Одноимённый роман вышел в 1954 году, но вряд ли фильм можно назвать точной экранизацией. Скорее, создатели ленты позаимствовали героев и кое-какие сюжетные линии. В фильме главный герой находит сыворотку для лечения зомби, а в книге, напротив, победили зомби, которые в конце концов и казнили главного героя.
2. «Остров проклятых», 2010. Лента основана на романе 2003 года с тем же названием. В целом режиссёр Мартин Скорсезе аккуратно отнёсся к материалу и изменил лишь концовку. В фильме главный герой, похоже. Решил для окружающих остаться безумцем, хотя на самом деле остался в своём уме и сознательно согласился на лоботомию. В книге же он осознаёт, что потерял семью и выдумал свою новую личность, а потом прозревает.
3. «Форест Гамп», 1994. Этот заслуженно обласканный зрителями и критиками фильм был снят по одноимённому роману, но имеет с ним мало общего. Литературный Форест — отнюдь не невинный персонаж, вызывающий безоговорочную симпатию. Он злоупотребляет алкоголем, принимает наркотики, ведёт развратную жизнь, тогда как в экранизации Форест показан наивным чудаком, который в принципе не способен обманывать, совершать подлые поступки и лицемерить.
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