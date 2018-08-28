Что стало с актёрами из фильма «Брат» 

Фильм «Брат» Алексея Балабанова вышел в 1997 году и моментально стал хитом. Сегодня картину причисляют к одной из лучших в российском кинематографе, а реплики некоторых героев уже стали крылатыми фразами. Сыгравшие в ленте актёры сильно изменились за прошедшие 20 лет, но все они востребованы и сейчас.
1. Сергей Бодров, в фильме сыграл Данилу Багрова. Несмотря на то, что Данила без колебаний берёт в руки оружие и убивает, зрители пришли от героя в восторг. На поверку он оказался строгим, но справедливым молодым человеком, которому не чужды романтичность и милосердие. Сергей был действительно талантливым актёром, в 2001 году он удачно дебютировал как режиссёр, сняв ленту «Сёстры», а после попробовал себя в качестве телеведущего. К сожалению, жизнь Бодрова оборвалась в 30 лет: он погиб на съёмках в Кармадонском ущелье, когда сошла лавина.
2. Виктор Сухоруков, в фильме сыграл Виктора Багрова. Старший брат Данилы Багрова Виктор был полной противоположностью главного героя: Виктор труслив и мелочен, эгоистичен и злобен. Кстати, в «Брате» публика слышит голос не Виктора Сухорукова, а Алексея Полуяна. Режиссёр Алексей Балабанов доверил озвучку другому артисту в качестве эксперимента и из опасений, что Сухоруков, который полностью выложился на съёмках, на озвучании повторится и не будет оригинальным. После выхода фильма Виктор Сухоруков стал активно сниматься, и ему удалось отойти от прилипшего к нему образа бандита: Сухоруков удачно выступил в роли императора Павла в картине «Бедный, бедный Павел» и графа Палена в историческом фильме «Золотой век». Сейчас актёр продолжает сниматься и играет в театре.
3. Светлана Письмиченко, в фильме Свету, водителя трамвая. После выхода картины Светлану начали приглашать в сериалы и полнометражное кино. Актриса охотно снималась, но не оставила службу в театре: она и сегодня играет в Театре Ленсовета, где выходит на сцену более 30 лет. Кроме того, Письмиченко преподает театральное мастерство в детской школе и озвучивает мультфильмы.