Отличные ленты, утерявшие актуальность

20 лет назад, в августе 1998 года, начал функционировать сайт Rotten Tomatoes, где публикуются новости из мира кино, обзоры, рецензии на фильмы и отзывы пользователей и критиков. Высокий рейтинг фильма на Rotten Tomatoes почти всегда говорит об отличном качестве, а на просмотр лент с низким рейтингом не стоит тратить время. Впрочем, бывают и исключения. Эти картины со 100-процентным рейтингом когда-то действительно стали открытием, но сейчас потеряли актуальность.

1. «Близкий друг», 1990. Эта картина шокировала публику откровенностью: в фильме открыто показали проблемы геев и впервые затронули проблему борьбы со СПИДом. Такие истории были для зрителей в новинку, поэтому «Близкого друга» встретили восторженно. Для сегодняшней публики такие фильмы стали привычными, поэтому и интереса не вызывают.

2. «Искатели», 1956. Этот вестерн по праву считается одним из лучших в истории кино, а роль ветерана гражданской войны стала для актёра Джона Уэйна чуть ли не визитной карточкой. Главный герой испытывает жгучую ненависть к коренным жителям Америки, похитившим его племянницу, и демонстрирует это чувство открыто. Расизм в картине показан без прикрас, что делает его довольно агрессивным, а сейчас, в эпоху толерантности, и вовсе неприемлемым.

В видео смотрите обзоры других отличных, но морально устаревших фильмах.