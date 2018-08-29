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Что смотреть в кино с 30 августа 

Ivi.ru + ещё 9 29 августа 2018
На этой неделе в кинотеатрах: новая серия про детектива Гоголя, саркастичный дуэт Киану Ривза и Вайноны Райдер и еще несколько премьер на любой вкус и цвет.

Как женить холостяка (США)

Режиссер: Виктор Левин
В ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер, Dj Dallenbach, Грег Люси
Жанр: драма
Холостяк Фрэнк и красотка Линдси познакомились в аэропорту, когда собирались на свадьбу к общему знакомому, и с тех пор судьба все время сводит их вместе: они сидят на соседних креслах в самолете, за одним столом на свадьбе, живут в соседних номерах. Впрочем, вполне возможно, что это не судьба, а кто-то другой задумал сделать из них пару.
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Гоголь. Страшная месть (Россия)

Режиссер: Егор Баранов
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц
Жанр: детектив
Заключительная часть трилогии о детективе Гоголе, в которой раскроют все секреты предыдущих серий. Неизвестный Черный всадник в окрестностях села Диканька похищает девушек и жестоко убивает их, Гоголь старается вычислить преступника, пока тот не добрался до его возлюбленной Лизы.
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Выжившие (Франция)

Режиссер: Матьё Тури
В ролях: Бриттани Эшворт, Грегори Фетусси, Хавьер Ботет, Джей Бенедикт, Дэвид Гасман, Карл Гаррисон
Жанр: ужасы
«Апокалипсис — это только начало», и те, кто остались в живых, позавидуют мертвым. После конца света, когда большая часть человечества уничтожена, остались немногочисленные люди. Они — жертвы. А есть еще странные создания, которых называют «выжившими». Они — охотники.
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Проклятие: Кукла ведьмы (Великобритания)

Режиссер: Лоуренс Фаулер
В ролях: Хелен Кревел, Филип Риду, Лайла Уоттс, Нил Хоббс, Клер Карреньо, Мишель Арчер
Жанр: ужасы
У несчастной Аделины ни с того ни с сего пропадает дочка, причем никто не пытается особенно ее искать. Но оказывается, что во всем виновата страшная кукла, в которой скрыт дух злой ведьмы.

Нас не догонят (Франция)

Режиссер: Мари Монж
В ролях: Тахар Рахим, Стэйси Мартин, Брюно Волкович, Карим Леклу, Мари Денарно, Жан-Мишель Коррейя
Жанр: драма
Парижская официантка Элла вела скучную и однообразную жизнь, пока веселый авантюрист Абель не обчистил кассу в кафе ее отца. Девушка бросается в погоню, которая заканчивается в частном казино. Абель уговаривает ее поиграть. Это оказывается очень увлекательно и романтично, а потом приходит время платить по счетам.
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Из Неаполя с любовью (Италия)

Режиссер: Джанлука Ансанелли
В ролях: Серена Росси, Джорджиа Агата, Элеонора Альбрехт, Энцо Аттанасио, Энцо Казертано, Джузи Червицци
Жанр: комедия
История о том, как один психолог-неудачник и один не в меру сообразительный мальчишка заключили соглашение: молодой человек поможет юному толстяку влюбить в себя одноклассницу, а тот, в свою очередь, подскажет, как завоевать расположение своей шикарной мамы.
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