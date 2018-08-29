Что смотреть в кино с 30 августа

На этой неделе в кинотеатрах: новая серия про детектива Гоголя, саркастичный дуэт Киану Ривза и Вайноны Райдер и еще несколько премьер на любой вкус и цвет.

Как женить холостяка (США)

В ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер , Dj Dallenbach, Грег Люси

Жанр: драма

Холостяк Фрэнк и красотка Линдси познакомились в аэропорту, когда собирались на свадьбу к общему знакомому, и с тех пор судьба все время сводит их вместе: они сидят на соседних креслах в самолете, за одним столом на свадьбе, живут в соседних номерах. Впрочем, вполне возможно, что это не судьба, а кто-то другой задумал сделать из них пару.

Гоголь. Страшная месть (Россия)

Жанр: детектив

Заключительная часть трилогии о детективе Гоголе, в которой раскроют все секреты предыдущих серий. Неизвестный Черный всадник в окрестностях села Диканька похищает девушек и жестоко убивает их, Гоголь старается вычислить преступника, пока тот не добрался до его возлюбленной Лизы.

Выжившие (Франция)

Режиссер: Матьё Тури

Жанр: ужасы

«Апокалипсис — это только начало», и те, кто остались в живых, позавидуют мертвым. После конца света, когда большая часть человечества уничтожена, остались немногочисленные люди. Они — жертвы. А есть еще странные создания, которых называют «выжившими». Они — охотники.

Проклятие: Кукла ведьмы (Великобритания)

Режиссер: Лоуренс Фаулер

В ролях: Хелен Кревел, Филип Риду, Лайла Уоттс, Нил Хоббс, Клер Карреньо, Мишель Арчер

Жанр: ужасы

У несчастной Аделины ни с того ни с сего пропадает дочка, причем никто не пытается особенно ее искать. Но оказывается, что во всем виновата страшная кукла, в которой скрыт дух злой ведьмы.

Нас не догонят (Франция)

Режиссер: Мари Монж

Жанр: драма

Парижская официантка Элла вела скучную и однообразную жизнь, пока веселый авантюрист Абель не обчистил кассу в кафе ее отца. Девушка бросается в погоню, которая заканчивается в частном казино. Абель уговаривает ее поиграть. Это оказывается очень увлекательно и романтично, а потом приходит время платить по счетам.

Из Неаполя с любовью (Италия)

Жанр: комедия

История о том, как один психолог-неудачник и один не в меру сообразительный мальчишка заключили соглашение: молодой человек поможет юному толстяку влюбить в себя одноклассницу, а тот, в свою очередь, подскажет, как завоевать расположение своей шикарной мамы.