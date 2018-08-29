Танцы в кино, превратившиеся в кошмары

Казалось бы, что может быть страшного в танце? Ведь обычно люди пускают в пляс в хорошем настроении, чтобы насладиться романтичным моментом или отпраздновать радостное событие. Но некоторые киногерои, не отличающиеся добродушным нравов, тоже не прочь сделать пару па. И вот это порой пугает не меньше зловещих воплей.

1. «Синий бархат», 1986. В этой ленте одна из самых зловещих сцен — исполнение гангстером Фрэнком Бутом песни In dreams в борделе. Фрэнк слегка двигается в такт музыке, но в таинственно-угнетающей обстановке это походит на транс.

2. «Лабиринт», 1986. Во сне героиня оказывается на странном балу, где все посетили предстают в чудовищных масках. Но самое главное начинается позже — её в танце пытается соблазнить король гоблинов. И забыть этот невообразимо странный танец невозможно. Конечно, надо отдать должное и Дэвиду Боуи , сыгравшего короля, чей демонический образ усилил гнетущую сцену.

3. «Молчание ягнят», 1991. Триллер полон убийц и извращенцев разных сортов, но Буффало Билл даст фору многим. Эпизод, где он танцует возле зеркала, по-настоящему леденит душу.