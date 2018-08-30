Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени 

Синоптики обещают, что первые выходные сентября будут теплыми и ясными, но вечером все равно можно заглянуть в кино и посмотреть свежий фильм.
Самые интересные киноновинки недели — в нашей подборке.
"Гоголь. Страшная месть"
Финальный аккорд невероятных приключений юного Гоголя в Диканьке. Нам предстоит наконец узнать личность и мотивы всадника, неравнодушного к местным девицам, раскрыть тайну самого писателя и разобраться в истоках запутанной истории.
Судя по трейлеру, нас ожидает зрелищный финал, новые герои и возвращение Олега Меньшикова.
Премьера — 30 августа.
"Как женить холостяка"
Романтическая комедия с Киану Ривзом и Вайноной Райдер. Он — убежденный холостяк, она — опытная соблазнительница. Они терпеть друг друга не могут, но вынуждены смириться с этим, так как приглашены на свадьбу. Естественно, они будут сталкиваться в такси, самолете и даже отеле до тех пор, пока не прозреют.
Премьера — 30 августа.
"Выжившие"
Французская постапокалиптическая драма с элементами хоррора. Картина напоминает причудливый коктейль "Дикой", "Я-легенда" и "Ходячих мертвецов".
Джульет (Бриттани Эшворт) выжила после всемирной катастрофы, но ее проблемы только начинаются. Она решает отправиться в город за едой. Но дороги в новом мире сторожат чудовища.
Премьера — 30 августа.
"Нас не догонят"
Французская драма о молодой и беззаботной паре, которые влюблены в друг друга и азартные игры.
Абель (Тахар Рахим), прирожденный игрок и любовник, знакомит Эллу (Стейси Мартин) с миром подпольных казино, больших ставок и адреналиновых страстей. Жизнь становится яркой, стремительной и опасной.
Премьера — 30 августа.
"2001 год: Космическая одиссея"
Легендарную картину Стэнли Кубрика теперь можно посмотреть в формате IMAX. В 2001 году космический корабль Discovery под управлением Дэйва Боумана (Кир Дулли) направляется к Юпитеру. Цель экспедиции — разгадать секрет черного монолита, когда-то сделавшего из обезьяны человека. Однако искусственный разум HALL 9000, управляющий всеми системами корабля, внезапно сходит с ума.
Цивилизация с точки зрения Ницше через призму художественного воплощения Кубрика, наука и сверхъестественное, ослепительный в прямом смысле финал — все это стоит того, чтобы пересмотреть классику.
Премьера — 30 августа.