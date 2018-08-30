Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени

Синоптики обещают, что первые выходные сентября будут теплыми и ясными, но вечером все равно можно заглянуть в кино и посмотреть свежий фильм.

Самые интересные киноновинки недели — в нашей подборке.

"Гоголь. Страшная месть"

Финальный аккорд невероятных приключений юного Гоголя в Диканьке. Нам предстоит наконец узнать личность и мотивы всадника, неравнодушного к местным девицам, раскрыть тайну самого писателя и разобраться в истоках запутанной истории.

Судя по трейлеру, нас ожидает зрелищный финал, новые герои и возвращение Олега Меньшикова

Премьера — 30 августа.

"Как женить холостяка"

Романтическая комедия с Киану Ривзом Вайноной Райдер . Он — убежденный холостяк, она — опытная соблазнительница. Они терпеть друг друга не могут, но вынуждены смириться с этим, так как приглашены на свадьбу. Естественно, они будут сталкиваться в такси, самолете и даже отеле до тех пор, пока не прозреют.

Премьера — 30 августа.

"Выжившие"

Французская постапокалиптическая драма с элементами хоррора. Картина напоминает причудливый коктейль "Дикой", "Я-легенда" и "Ходячих мертвецов".

Джульет (Бриттани Эшворт) выжила после всемирной катастрофы, но ее проблемы только начинаются. Она решает отправиться в город за едой. Но дороги в новом мире сторожат чудовища.

Премьера — 30 августа.

"Нас не догонят"

Французская драма о молодой и беззаботной паре, которые влюблены в друг друга и азартные игры.

Абель (Тахар Рахим), прирожденный игрок и любовник, знакомит Эллу (Стейси Мартин) с миром подпольных казино, больших ставок и адреналиновых страстей. Жизнь становится яркой, стремительной и опасной.

Премьера — 30 августа.

"2001 год: Космическая одиссея"

Легендарную картину Стэнли Кубрика теперь можно посмотреть в формате IMAX. В 2001 году космический корабль Discovery под управлением Дэйва Боумана ( Кир Дулли ) направляется к Юпитеру. Цель экспедиции — разгадать секрет черного монолита, когда-то сделавшего из обезьяны человека. Однако искусственный разум HALL 9000, управляющий всеми системами корабля, внезапно сходит с ума.

Цивилизация с точки зрения Ницше через призму художественного воплощения Кубрика, наука и сверхъестественное, ослепительный в прямом смысле финал — все это стоит того, чтобы пересмотреть классику.

Премьера — 30 августа.