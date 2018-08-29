9 лучших романтических комедий года

Дженнифер Лопес высказалась в защиту ромкомов, а мы внезапно осознали, что 2018 — это год, когда романтические комедии вернулись в моду! И пусть они не слишком (а то и совсем) не похожи на культовые ромкомы девяностых или молодежные — нулевых, смотреть их тоже можно с удовольствием — доказываем на примере 9 лучших романтических комедий этого года.

За возвращение «моды» на ромкомы стоит сказать спасибо Netflix — именно этот стриминговый сервис в 2018 году порадовал нас рядом нашумевших новинок в этом жанре. Очень жаль, что фильмы, которые снимает эксклюзивно для своего каталога Netflix, не выходят в кинотеатрах — некоторые из них вполне заслуживают театрального проката.

Когда мы познакомились

Романтическая комедия с элементами «Дня сурка» и — самое приятное — отличным неожиданным сюжетным поворотом ближе к финалу. Главный герой получает уникальную возможность выбраться из «френдзоны» и всё исправить — переместившись обратно во времени.

Еще один оригинальный фильм Netflix с очень простой, на первый взгляд, сюжетной идеей, которая на деле оборачивается целой цепочкой неожиданных поворотов. Двум ассистентам несносных боссов приходит в голову отличный план — свести их вместе. Тут, казалось бы, по законам жанра всё должно пойти не так, а ассистенты должны влюбиться друг в друга — но не тут-то было…

С любовью, Саймон

Это вам не «Лунный свет» и не «Горбатая гора» — а самая что ни на есть душевная молодежная романтическая комедия с обязательным для такого жанра хэппи-эндом. И пусть в конце мальчик встречается с мальчиком, а не с девочкой, важные-то проблемы все те же — любовные треугольники, четырехугольники и прочие геометрические фигуры, недоразумения с одноклассниками, ссоры со школьными друзьями.

За бортом

«За бортом» в особом представлении не нуждается — создатели ремейка 2018 года не стали особо менять сюжетный посыл, вместо этого лишь «поменяв местами» героев. Теперь уже главный герой, капризный мексиканский плейбой из богатой семьи, теряет память после падения за борт яхты, а героиня — разносчица пиццы, мать-одиночка Кейт — решает отомстить случайному знакомому за хамство, утверждая, что — её муж и отец четверых детей. Оригинал, конечно, создателям ремейка превзойти не удалось, но такой цели ни у кого и не было — а вот места в списке лучших ромкомов конкретно этого года новый «За бортом» вполне заслуживает.

Книжный клуб

Кто сказал, что героями романтических комедий обязательно должны быть молодые и красивые? «Книжный клуб» — это смешная и чуточку хулиганская история о четырех утонченных интеллектуалках из Калифорнии, скажем так, бальзаковского возраста, в руки которых однажды попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого», навсегда меняя их взгляд на отношения с мужчинами.

Mamma Mia 2

Безумно богатые азиаты

Романтическая комедия, о которой прямо сейчас в США трубят все СМИ — по социальной значимости в индустрии кино это что-то почти сродни «Черной Пантере» (жанры разные, зато идея подбора каста одна и та же — только в «Черной Пантере» каст темнокожий, а в «Безумно богатых азиатах» — понятно, какой, из названия).

Впрочем, если отвлечься от социальной значимости и смотреть фильм просто как хороший ромком, вы точно получите удовольствие, пусть сюжет, на самом деле, и незамысловат, будучи основанным на классическом приеме «путаницы». Главная героиня отправляется вместе с бойфрендом в Сингапур на свадьбу его лучшего друга, где узнаёт, что её спутник на самом деле родом из безумно богатого семейства, и все местные женщины до смерти хотят за него замуж.

Всем парням, которых я любила раньше

История о том, как Эйдан из «Секса в большом городе» завел двух дочек и всё пошло по…

«Всем парням, которых я любила раньше» — это еще один классический прием а-ля «Нам нужно притвориться, что мы встречаемся (по какой-то очень важной причине)». Впрочем, то, что приемчик зрителям давно знакомый, не делает этот душевный молодежный ромком сколько-нибудь хуже — а обаятельный главный герой (вкупе с героиней, которая до самого конца упорно ничего не подозревает!) точно заставят цинично настроенных зрителей вновь поверить в любовь.

Как женить холостяка

Фильм, который еще не вышел, но который уже можно назвать классикой и «золотым фондом» жанра романтических комедий — как минимум за счет совокупного обаяния Киану Ривза и Вайноны Райдер, которые в «Как женить холостяка» играют роли двух циничных одиночек, волей судьбы оказавшихся на одной (чужой) свадьбе. В театральном прокате «Как женить холостяка» — с завтрашнего дня (30 августа).