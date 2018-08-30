Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры

Брать юношей и девушек на роли подростков — идея не самая лучшая. Неопытные артисты зачастую не могут выразительно сыграть персонажа и заставить зрителя неотрывно следить за действием. Поэтому режиссёры часто предпочитают взять на роль подростка более опытного, но и более взрослого исполнителя.

1. Леонардо Ди Каприо и «Поймай меня, если сможешь». В этой трагикомедии Леонардо сыграл молодого человека, которому в начале картины 16 лет, а в финале 21. Между тем, самому артисту на момент съёмок исполнилось 28.

2. Эндрю Гарфилд и «Новый Человек-паук». Питеру Паркеру, главному герою ленты, было 17. А вот Эндрю, который его сыграл, стукнуло уже 28.

3. Бьянка Лоусон и «Милые обманщицы». Когда сериал запускался, Бьянке был 31 год. Её героиня в сериале была семнадцатилетней.

5. Майкл Джей Фокс и «Назад в будущее». По сюжету главному герою трилогии Марти Макфлаю 17 лет. К моменту выходе третьей части Майклу было уже 29.