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Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
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Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры 

Рамблер 30 августа 2018
Брать юношей и девушек на роли подростков — идея не самая лучшая. Неопытные артисты зачастую не могут выразительно сыграть персонажа и заставить зрителя неотрывно следить за действием. Поэтому режиссёры часто предпочитают взять на роль подростка более опытного, но и более взрослого исполнителя.
1. Леонардо Ди Каприо и «Поймай меня, если сможешь». В этой трагикомедии Леонардо сыграл молодого человека, которому в начале картины 16 лет, а в финале 21. Между тем, самому артисту на момент съёмок исполнилось 28.
2. Эндрю Гарфилд и «Новый Человек-паук». Питеру Паркеру, главному герою ленты, было 17. А вот Эндрю, который его сыграл, стукнуло уже 28.
3. Бьянка Лоусон и «Милые обманщицы». Когда сериал запускался, Бьянке был 31 год. Её героиня в сериале была семнадцатилетней.
4. Ширли Хендерсон и «Гарри Поттер и тайная комната». Плаксу Миртл, тринадцатилетнюю надоедливую девчонку, Ширли сыграла в возрасте 37 лет.
5. Майкл Джей Фокс и «Назад в будущее». По сюжету главному герою трилогии Марти Макфлаю 17 лет. К моменту выходе третьей части Майклу было уже 29.
6. Барбра Стрейзанд и «Йентл». Актриса и певица Стрейзанд в очередной раз проявила талант и гениальность, когда в 41 год сыграла в картине семнадцатилетнюю девушку.
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