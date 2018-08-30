Ещё
Что смотреть в кино в сентябре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Что смотреть в кино в сентябре 

Peopletalk 30 августа 2018
Фото: Кадр из фильма "Темные отражения"
Мы знали (но не хотели верить), что это случится — лето закончилось. Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, рассказываем, какие фильмы выходят в прокат. Пережидать дожди лучше в уютном кинотеатре с горячим попкорном.

«Великий уравнитель 2» (6 сентября)

Режиссер: Антуан Фукуа
В ролях: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль
Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который решает самостоятельно навести порядок в городе. Идеальный вариант на вечер для тех, кто любит боевики и хороший американский юмор.
Купить билеты на фильм "Великий уравнитель" можно на "Афише"

«Темные отражения» (6 сентября)

Режиссер: Дженнифер Ю
В ролях: Мэнди Мур, Амандла Стенберг
От продюсеров проектов «Прибытие» и «Очень странные дела» (последнее чувствуется особенно). По сюжету неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых появляются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. Главная героиня сбегает из такого лагеря и присоединяется к другим подросткам, которые прячутся от правительства.
Купить билеты на фильм «Темные отражения» можно на "Афише"

«Кин» (6 сентября)

Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
В ролях: Джеймс Франко, Зои Кравиц, Кэрри Кун
А если одного фильма про крутых подростков тебе покажется мало, то в этот же день в прокат выходит «Кин» (тоже от продюсеров «Странных дел»). Здесь главный герой находит инопланетное оружие, и на него и его брата открывают охоту пришельцы, спецслужбы и гангстеры. Последних, кстати, возглавляет красавчик Джеймс Франко.

«Мара. Пожиратель снов» (6 сентября)

Режиссер: Клайв Тонг
В ролях: Ольга Куриленко, Хавьер Ботет
Этот ужастик — один из самых ожидаемых фильмов сентября (94% на «Кинопоиске»). Главная героиня Кейт Фуллер узнает о существовании древнего демона, который убивает своих жертв во сне. Сможет ли она победить Мару?
Купить билеты на фильм «Мара. Пожиратель снов» можно на "Афише"

«Девица» (13 сентября)

Режиссер: Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер
В ролях: Роберт Паттинсон, Миа Васиковска
Комедийный вестерн о приключениях Сэмюэля Алебастера, который путешествует вдоль западной границы США, чтобы добраться до своей невесты.
Купить билеты на фильм «Девица» можно на "Афише"

«Хищник» (13 сентября)

Режиссер: Шейн Блэк
В ролях: Оливия Манн, Ивонн Страховски
Соскучился по инопланетной расе охотников? Если не понимаешь, о чем речь, срочно смотри «Хищников» 2010 года (это же космическая классика!). 13 сентября на экраны выходит продолжение истории, и на этот раз все происходит на Земле. Фильм, кстати, входит в топ-18 самых ожидаемых проектов года.

«Временные трудности» (13 сентября)

Режиссер: Михаил Расходников
В ролях: Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин
И мы точно не пропустим новый фильм с Риналем Мухаметовым, звездой «Притяжения», и Иваном Охлобыстиным! У Саши Ковалева врожденная болезнь, но его отец не намерен сдаваться — он уверен, что это лишь временные трудности. В итоге мальчик справился с заболеванием, вырос, переехал в Москву, сделал успешную карьеру, но возненавидел отца за сложное детство. Основано на реальных событиях.
Купить билеты на фильм «Временные трудности» можно на "Афише"

«Лондонские поля» (20 сентября)

Режиссер: Мэтью Каллен
В ролях: Эмбер Херд, Джонни Депп, Тео Джеймс, Кара Делевинь
Не будем обещать тебе шедевр кинематографа. Но посмотреть все равно стоит! Эмбер Хёрд здесь играет женщину, которая умеет свести с ума любого мужчину (интересный выбор роли, если вспомнить скандальный развод Хёрд и Джонни Деппа). И кстати, вишенка на торте — Депп в этом фильме тоже есть.
Купить билет на фильм «Лондонские поля» можно на "Афише"

«Простая просьба» (20 сентября)

Режиссер: Пол Фиг
В ролях: Блейк Лайвли, Анна Кендрик
Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» 99%. Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает богатой и сумасбродной подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Стефани играет Анна Кендрик, а вот роль странной подруги досталась Блейк Лайвли. И она хороша!
Купить билеты на фильм «Простая просьба» можно на "Афише"

«Агент Джонни Инглиш 3.0» (20 сентября)

Режиссер: Дэвид Керр
В ролях: Роуэн Эткинсон, Ольга Куриленко
Мы не фанаты, но вдруг тебе нравится Роуэн Эткинсон в роли самого нелепого шпиона. На этот раз ему предстоит отправиться во Францию, чтобы («очень неожиданно») вновь спасти мир. Девушкой этого «Бонда» станет Ольга Куриленко.
Купить билеты на фильм «Агент Джонни Инглиш 3.0» можно на "Афише"
Peopletalk: последние новости
Какая красивая семья! Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой Леей в Венеции Дакота Джонсон, Тильда Суинтон и Хлоя Морец на премьере фильма «Суспирия» Венецианский кинофестиваль: Милош Бикович вышел с новой девушкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония1
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Леди несовершенство: «некрасивые» русские актрисы26
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Новости партнеров
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение