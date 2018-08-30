Что смотреть в кино в сентябре 

Мы знали (но не хотели верить), что это случится — лето закончилось. Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, рассказываем, какие фильмы выходят в прокат. Пережидать дожди лучше в уютном кинотеатре с горячим попкорном.
«Великий уравнитель 2» (6 сентября)
Режиссер: Антуан Фукуа
В ролях: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль
Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который решает самостоятельно навести порядок в городе. Идеальный вариант на вечер для тех, кто любит боевики и хороший американский юмор.
«Темные отражения» (6 сентября)
Режиссер: Дженнифер Ю
В ролях: Мэнди Мур, Амандла Стенберг
От продюсеров проектов «Прибытие» и «Очень странные дела» (последнее чувствуется особенно). По сюжету неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых появляются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. Главная героиня сбегает из такого лагеря и присоединяется к другим подросткам, которые прячутся от правительства.
«Кин» (6 сентября)
Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
В ролях: Джеймс Франко, Зои Кравиц, Кэрри Кун
А если одного фильма про крутых подростков тебе покажется мало, то в этот же день в прокат выходит «Кин» (тоже от продюсеров «Странных дел»). Здесь главный герой находит инопланетное оружие, и на него и его брата открывают охоту пришельцы, спецслужбы и гангстеры. Последних, кстати, возглавляет красавчик Джеймс Франко.
«Мара. Пожиратель снов» (6 сентября)
Режиссер: Клайв Тонг
В ролях: Ольга Куриленко, Хавьер Ботет
Этот ужастик — один из самых ожидаемых фильмов сентября (94% на «Кинопоиске»). Главная героиня Кейт Фуллер узнает о существовании древнего демона, который убивает своих жертв во сне. Сможет ли она победить Мару?
«Девица» (13 сентября)
Режиссер: Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер
В ролях: Роберт Паттинсон, Миа Васиковска
Комедийный вестерн о приключениях Сэмюэля Алебастера, который путешествует вдоль западной границы США, чтобы добраться до своей невесты.
«Хищник» (13 сентября)
Режиссер: Шейн Блэк
В ролях: Оливия Манн, Ивонн Страховски
Соскучился по инопланетной расе охотников? Если не понимаешь, о чем речь, срочно смотри «Хищников» 2010 года (это же космическая классика!). 13 сентября на экраны выходит продолжение истории, и на этот раз все происходит на Земле. Фильм, кстати, входит в топ-18 самых ожидаемых проектов года.
«Временные трудности» (13 сентября)
Режиссер: Михаил Расходников
В ролях: Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин
И мы точно не пропустим новый фильм с Риналем Мухаметовым, звездой «Притяжения», и Иваном Охлобыстиным! У Саши Ковалева врожденная болезнь, но его отец не намерен сдаваться — он уверен, что это лишь временные трудности. В итоге мальчик справился с заболеванием, вырос, переехал в Москву, сделал успешную карьеру, но возненавидел отца за сложное детство. Основано на реальных событиях.
«Лондонские поля» (20 сентября)
Режиссер: Мэтью Каллен
В ролях: Эмбер Херд, Джонни Депп, Тео Джеймс, Кара Делевинь
Не будем обещать тебе шедевр кинематографа. Но посмотреть все равно стоит! Эмбер Хёрд здесь играет женщину, которая умеет свести с ума любого мужчину (интересный выбор роли, если вспомнить скандальный развод Хёрд и Джонни Деппа). И кстати, вишенка на торте — Депп в этом фильме тоже есть.
«Простая просьба» (20 сентября)
Режиссер: Пол Фиг
В ролях: Блейк Лайвли, Анна Кендрик
Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» 99%. Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает богатой и сумасбродной подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Стефани играет Анна Кендрик, а вот роль странной подруги досталась Блейк Лайвли. И она хороша!
«Агент Джонни Инглиш 3.0» (20 сентября)
Режиссер: Дэвид Керр
В ролях: Роуэн Эткинсон, Ольга Куриленко
Мы не фанаты, но вдруг тебе нравится Роуэн Эткинсон в роли самого нелепого шпиона. На этот раз ему предстоит отправиться во Францию, чтобы («очень неожиданно») вновь спасти мир. Девушкой этого «Бонда» станет Ольга Куриленко.