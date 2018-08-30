Что смотреть в кино в сентябре

Мы знали (но не хотели верить), что это случится — лето закончилось. Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, рассказываем, какие фильмы выходят в прокат. Пережидать дожди лучше в уютном кинотеатре с горячим попкорном.

«Великий уравнитель 2» (6 сентября)

Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ , который решает самостоятельно навести порядок в городе. Идеальный вариант на вечер для тех, кто любит боевики и хороший американский юмор.

«Темные отражения» (6 сентября)

От продюсеров проектов «Прибытие» и «Очень странные дела» (последнее чувствуется особенно). По сюжету неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых появляются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. Главная героиня сбегает из такого лагеря и присоединяется к другим подросткам, которые прячутся от правительства.

«Кин» (6 сентября)

Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер

А если одного фильма про крутых подростков тебе покажется мало, то в этот же день в прокат выходит «Кин» (тоже от продюсеров «Странных дел»). Здесь главный герой находит инопланетное оружие, и на него и его брата открывают охоту пришельцы, спецслужбы и гангстеры. Последних, кстати, возглавляет красавчик Джеймс Франко.

«Мара. Пожиратель снов» (6 сентября)

Режиссер: Клайв Тонг

Этот ужастик — один из самых ожидаемых фильмов сентября (94% на «Кинопоиске»). Главная героиня Кейт Фуллер узнает о существовании древнего демона, который убивает своих жертв во сне. Сможет ли она победить Мару?

«Девица» (13 сентября)

Комедийный вестерн о приключениях Сэмюэля Алебастера, который путешествует вдоль западной границы США, чтобы добраться до своей невесты.

«Хищник» (13 сентября)

Соскучился по инопланетной расе охотников? Если не понимаешь, о чем речь, срочно смотри «Хищников» 2010 года (это же космическая классика!). 13 сентября на экраны выходит продолжение истории, и на этот раз все происходит на Земле. Фильм, кстати, входит в топ-18 самых ожидаемых проектов года.

«Временные трудности» (13 сентября)

И мы точно не пропустим новый фильм с Риналем Мухаметовым, звездой «Притяжения», и Иваном Охлобыстиным! У Саши Ковалева врожденная болезнь, но его отец не намерен сдаваться — он уверен, что это лишь временные трудности. В итоге мальчик справился с заболеванием, вырос, переехал в Москву, сделал успешную карьеру, но возненавидел отца за сложное детство. Основано на реальных событиях.

«Лондонские поля» (20 сентября)

Не будем обещать тебе шедевр кинематографа. Но посмотреть все равно стоит! Эмбер Хёрд здесь играет женщину, которая умеет свести с ума любого мужчину (интересный выбор роли, если вспомнить скандальный развод Хёрд и Джонни Деппа). И кстати, вишенка на торте — Депп в этом фильме тоже есть.

«Простая просьба» (20 сентября)

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» 99%. Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает богатой и сумасбродной подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Стефани играет Анна Кендрик, а вот роль странной подруги досталась Блейк Лайвли. И она хороша!

«Агент Джонни Инглиш 3.0» (20 сентября)

Мы не фанаты, но вдруг тебе нравится Роуэн Эткинсон в роли самого нелепого шпиона. На этот раз ему предстоит отправиться во Францию, чтобы («очень неожиданно») вновь спасти мир. Девушкой этого «Бонда» станет Ольга Куриленко.