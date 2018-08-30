Стала известна дата выхода сиквела «Тихого места»

Paramount официально объявила дату выхода сиквела «Тихого места». Продолжение хоррора выйдет 15 мая 2020 года. Студия также подтвердила, что Джон Красински будет задействован в разработке триллера, однако займет ли он вновь режиссерское кресло не сообщается.

Напомним, хоррор «Тихое место» вышел на большие экраны весной этого года и приятно удивил критиков. Кассовые сборы фильма составили 214 миллионов долларов при бюджете в 17 миллионов.