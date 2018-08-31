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Отвратительные принцы из мультиков 

Рамблер 31 августа 2018
Диснеевские принцы должны быть не просто красавцами, они должны быть сильными, умными, бесстрашными и, конечно же, влюблёнными в очаровательных принцесс. Но являются ли они такими на самом деле? Пожалуй, не совсем.
1. Кристофф из «Холодного сердца» — любитель пожаловаться на то, что девушки видят в нём лишь друга.
2. Ли Шанг из «Мулан» — высокомерный приверженец патриархата, которого шокировало, что Мулан может драться не хуже мужчин.
3. Геркулес из «Геркулеса» постоянно ссылается на божественного отца, чтобы его узнавали окружающие.
4. Флинн Райдер из «Рапунцель: Запутанная история» — воришка и болтун, пользующийся смазливой внешностью ради получения желаемого.
5. Филипп из «Спящей красавицы» — настоящий манипулятор, который не прочь завести отношения с несовершеннолетней Авророй.
6. Феб из «Горбуна из Нор-Дама» — всезнайка, любитель драматизировать ситуацию и явный сексист, которому не по вкусу сила Эсмеральды.
7. Аладдин из «Аладдина» обожает ввязываться в авантюры, любит приврать и одевается как жиголо.
8. Джон Смит из «Покахонтас» только прикидывается принцем, хотя на самом деле он капитан корабля. Кроме того, Джону не чужд расизм.
9. Эрик из «Русалочки» — настоящий изменник: он закрутил роман с Ариэль, хотя обещал другой девушке на ней жениться.
10. Джон Рольф из «Покахонтас» — упрямец, который не способен воспринять критику из уст женщины.
11. Навин из «Принцессы и лягушки» видит цель жизни в развлечениях. Этому эгоцентричному парню нужны только женщины, деньги и музыка.
12. Уильям Фиппс из «Золушки» не ценит душевную красоту, его волнуют лишь внешние данные: он не узнал Золушку, когда она предстала перед ним в своём обычном платье.
13. Флориан из «Белоснежки» забирается в дом гномов, когда тех нет, и нежничает с бесчувственной девушкой.
14. Ханс из «Холодного сердца» — пронырливый хитрюга, беззастенчиво использующий свою привлекательность.
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