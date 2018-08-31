Отвратительные принцы из мультиков

Диснеевские принцы должны быть не просто красавцами, они должны быть сильными, умными, бесстрашными и, конечно же, влюблёнными в очаровательных принцесс. Но являются ли они такими на самом деле? Пожалуй, не совсем.

1. Кристофф из «Холодного сердца» — любитель пожаловаться на то, что девушки видят в нём лишь друга.

2. Ли Шанг из «Мулан» — высокомерный приверженец патриархата, которого шокировало, что Мулан может драться не хуже мужчин.

3. Геркулес из «Геркулеса» постоянно ссылается на божественного отца, чтобы его узнавали окружающие.

4. Флинн Райдер из «Рапунцель: Запутанная история» — воришка и болтун, пользующийся смазливой внешностью ради получения желаемого.

5. Филипп из «Спящей красавицы» — настоящий манипулятор, который не прочь завести отношения с несовершеннолетней Авророй.

6. Феб из «Горбуна из Нор-Дама» — всезнайка, любитель драматизировать ситуацию и явный сексист, которому не по вкусу сила Эсмеральды.

7. Аладдин из «Аладдина» обожает ввязываться в авантюры, любит приврать и одевается как жиголо.

8. Джон Смит из «Покахонтас» только прикидывается принцем, хотя на самом деле он капитан корабля. Кроме того, Джону не чужд расизм.

9. Эрик из «Русалочки» — настоящий изменник: он закрутил роман с Ариэль, хотя обещал другой девушке на ней жениться.

10. Джон Рольф из «Покахонтас» — упрямец, который не способен воспринять критику из уст женщины.

11. Навин из «Принцессы и лягушки» видит цель жизни в развлечениях. Этому эгоцентричному парню нужны только женщины, деньги и музыка.

12. Уильям Фиппс из «Золушки» не ценит душевную красоту, его волнуют лишь внешние данные: он не узнал Золушку, когда она предстала перед ним в своём обычном платье.

13. Флориан из «Белоснежки» забирается в дом гномов, когда тех нет, и нежничает с бесчувственной девушкой.

14. Ханс из «Холодного сердца» — пронырливый хитрюга, беззастенчиво использующий свою привлекательность.