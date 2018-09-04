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5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
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5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить 

Ридус 4 сентября 2018
В преддверии наступающей осени «Ридус» собрал 5 фильмов, на которые стоит обратить внимание отечественному зрителю.

1. Великий уравнитель 2 (6 сентября)

Во второй осенний уикенд в прокат выйдет вторая часть истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие. Главную роль в картине исполняет Дэнзель Вашингтон.
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2. Агент Джонни Инглиш 3.0 (20 сентября)

В конце сентября на большой экран выходит продолжение культовой серии комедий с Роуэном Аткинсоном в главной роли. Примечательно, что роль девушки пародийного Джони Инглиша в этот раз исполнит Ольга Куриленко, которой уже доводилось выступать в роли подруги самого настоящего агента «007».
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3. Звезда родилась (4 октября)

Картина, которая, по мнению многих критиков, станет одним из основных претендентов на распределение очередного комплекта золотых статуэток Американской киноакадемии. Драма о взлетах и падениях музыкальных исполнителей, где главные роли достались Леди Гаге и несравненному Брэдли Куперу.
Купить билеты на фильм "Звезда родилась" можно на Афише

4. Человек на Луне (22 ноября)

Очередная работа режиссера Дэмьена Шазелла, автора оскароносных «Одержимости» и «Ла-Ла Лэнда». История сложного и тернистого пути Нила Армстронга к огромному шагу для всего человечества. Роль астронавта исполняет находящийся на пике популярности Райан Гослинг.
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5. Дом, который построил Джек (22 ноября)

Конкуренцию картине с участие Райана Гослинга составит работа еще одного режиссера, точно не нуждающегося в представлении. Прощальная картина Ларса фон Триера уже успела разделить мнения высокой аудитории последнего кинофестиваля в Каннах. Те, кому удалось досмотреть ленту до конца, аплодировали мэтру стоя.
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Ридус: последние новости
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