5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить 

В преддверии наступающей осени «Ридус» собрал 5 фильмов, на которые стоит обратить внимание отечественному зрителю.
1. Великий уравнитель 2 (6 сентября)
Во второй осенний уикенд в прокат выйдет вторая часть истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие. Главную роль в картине исполняет Дэнзель Вашингтон.
2. Агент Джонни Инглиш 3.0 (20 сентября)
В конце сентября на большой экран выходит продолжение культовой серии комедий с Роуэном Аткинсоном в главной роли. Примечательно, что роль девушки пародийного Джони Инглиша в этот раз исполнит Ольга Куриленко, которой уже доводилось выступать в роли подруги самого настоящего агента «007».
3. Звезда родилась (4 октября)
Картина, которая, по мнению многих критиков, станет одним из основных претендентов на распределение очередного комплекта золотых статуэток Американской киноакадемии. Драма о взлетах и падениях музыкальных исполнителей, где главные роли достались Леди Гаге и несравненному Брэдли Куперу.
4. Человек на Луне (22 ноября)
Очередная работа режиссера Дэмьена Шазелла, автора оскароносных «Одержимости» и «Ла-Ла Лэнда». История сложного и тернистого пути Нила Армстронга к огромному шагу для всего человечества. Роль астронавта исполняет находящийся на пике популярности Райан Гослинг.
5. Дом, который построил Джек (22 ноября)
Конкуренцию картине с участие Райана Гослинга составит работа еще одного режиссера, точно не нуждающегося в представлении. Прощальная картина Ларса фон Триера уже успела разделить мнения высокой аудитории последнего кинофестиваля в Каннах. Те, кому удалось досмотреть ленту до конца, аплодировали мэтру стоя.