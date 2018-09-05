Шнейдеров: Харви Вайнштейн невиновен

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал новость о том, что итальянский режиссер вышел на красную дорожку в Венеции в футболке с портретом Вайнштейна , передает НСН.

"Венеция! Бомонд! Vanity Fair! Ярмарка тщеславия! Все звезды (правильной ориентации, неправильной ориентации и еще не определившиеся с ориентацией), все идут по красной ковровой дорожке, но среди этих черных фраков, смокингов и нарядных платьев мелькнули кроссовки, блейзер и джинсы.

"Моветон!", — скажете вы. Нет, знак протеста! Лучано Гараньяни — на моей памяти первый, кто осмелился всем сказать правду в лицо. Харви Вайнштейн невиновен! Молодец, парень!", — сказал он.